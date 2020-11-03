تأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها بالاستعانة بأشقائها لسرقة زوجها لـ9 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة كلاً من "ا.ع" ربة منزل محبوسة، و"ع.ع" عاطل، و"ا.ع"، عاطل، لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالإكراه بمنطقة التبين لجلسة 9 ديسمبر المقبل، لحضور المجني عليه.

وأسند أمر إحالة المتهمين، بأن المتهمين قاموا جميعاً بسرقة المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه "محمد.ع" زوج المتهمة الأولى، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، فما أن ما ظفر به المتهمان الأولي والثاني بمسكنه حتي انقضا عليه مقيدين حركته، ووجهت له المتهمة الأولي ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض "سكين"، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبلغ المالي المسروق، وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث .