وزير الخارجية الروسي يدعو لمنع انتقال المرتزقة إلى كاراباخ

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اللاعبين الخارجيين لاستخدام قدراتهم من أجل اعتراض انتقال المرتزقة من دول الشرق الأوسط إلى إقليم كاراباخ، مشيرا إلى اقتراب عددهم من نحو الألفي مقاتل.



وأضاف لافروف - في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الثلاثاء - : "يقلقنا تدويل نزاع كاراباخ وإشراك مسلحين من الشرق الأوسط فيه، ولقد دعونا اللاعبين الخارجيين مرات عدة لاستخدام إمكاناتهم بهدف منع انتقال هؤلاء المرتزقة".



وتابع لافروف " لقد تم بحث هذا الموضوع بصفة خاصة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين أثناء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 أكتوبر الماضي، وفي اتصالات منتظمة مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا".