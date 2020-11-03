مصادر: فيرجسون للمضخات تبيع فرعها في بريطانيا للتركيز على سوق أمريكا الشمالية

قالت مصادر مطلعة إن شركة تسويق مستلزمات السباكة فيرجسون قررت بيع أنشطتها في بريطانيا بهدف التركيز على عملياتها في أمريكا الشمالية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة التي تعمل في مجال توزيع الأنابيب والصنابير والمغاسل، تبحث مع إحدى شركات الاستشارات المالية بيع فرعها البريطاني الذي يعمل تحت العلامة التجارية "ولسلي" والذي يمكن أن يحقق عائدا يبلغ 500 مليون جنيه إسترليني (654 مليون دولار).



وقالت المصادر إن شركة ولسلي جذبت بالفعل اهتمام شركات استثمار مالي إلى جانب بعض العروض من شركاء استراتيجيين محتملين.



ومن المحتمل اختيار عرض الشراء الفائز في بداية 2021، رغم أنه لا يوجد ما يضمن انتهاء المناقشات إلى قرار حاسم.



كانت فيرجسون أعلنت في العام الماضي اعتزامها فصل أنشطتها في بريطانيا ككيان مستقل، في أعقاب ضغوط من المستثمر نيسلون بيلتز الذي يمتلك من خلال شركة ترين فاند مانجمنت للاستثمار أكثر من 5 في المئة من أسهم فيرجسون. وقالت فيرجسون في سبتمبر الماضي إنها تدرس خيارات أخرى منفصلة بالنسبة لمستقبل شركة ولسلي.



يذكر أن شركة ولسلي تبيع مستلزمات السباكة والتدفئة والتبريد والتجفيف والمعدات الميكانيكية في بريطانيا. وتعاني الشركة من تراجع الإيرادات مع انخفاض المبيعات في بريطانيا خلال العام المالي الماضي بنسبة 14 في المئة سنويا إلى 5ر1 مليار جنيه إسترليني.