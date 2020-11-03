الصحة البحرينية تعلن توافر الفحص السريع لفيروس كورونا في الصيدليات

كشفت وزارة الصحة البحرينية عن طرح أجهزة اختبار الفحص السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19) في مختلف صيدليات مملكة البحرين، وذلك للراغبين في إجراء الفحص ذاتيا، والحصول على النتائج خلال 15 دقيقة فقط.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء البحرينية ( بنا) اليوم، إن سقف السعر المحدد لبيع الجهاز الواحد لا يتعدى 4 دينار فقط، مشيرة إلى أن توزيع الأجهزة على الصيدليات وتحديد الأسعار تم من خلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.



ونوهت الوزارة إلى أن فحص الـ PCR يعد هو الأداة التشخيصية الوحيدة المعتمدة في البحرين.



وكانت وزارة الصحة أوضحت في وقت سابق أن الفحص السريع يتم إجراؤه كمسحة أنفية، ويقوم الجهاز بإعطاء النتائج خلال 15 دقيقة بدقة تفوق 93%، إضافة إلى ذلك يتميز الكشف السريع بسهولة الاستخدام، وبشكل عملي واقتصادي من حيث الوقت.