الانتخابات الأمريكية 2020: إقبال غير مسبوق للتصويت بولاية فلوريدا

عشية إقفال صناديق الاقتراع ومع توقف التصويت المبكر، شهدت ولاية فلوريدا إقبالاً هائلاً من الناخبين، وبدا واضحاً تقدم الديمقراطيين قليلاً في الاقتراع المبكر والتصويت عبر البريد.

وأدلى أكثر من 62 ٪ من ناخبي الولاية بأصواتهم حتى توقف التصويت المبكر . وتظهر الأرقام النهائية قبل الانتخابات التي نشرتها دائرة الانتخابات بالولاية اليوم ما مجموعه 8.97 مليون بطاقة اقتراع عبر البريد وعبر التصويت الشخصي، وهذا الرقم يتطابق تقريبًا مع إجمالي 9.5 مليون صوت تم الإدلاء بها في انتخابات 2016 الرئاسية.

وشكلت 39٪ من الأصوات من الديمقراطيين ، و 38٪ من الجمهوريين ، و 21.5٪ من الناخبين المستقلين غير المنتمين لأي من الحزبين. أما البقية المتبقية فكانت اصواتاً لناخبين ينتمون إلى أحزاب سياسية صغيرة.

وحتى الآن، صوت 66.2٪ من مجموع الديمقراطيين المسجلين في الدوائر الانتخابية في فلوريدا ، بالإضافة إلى 65.8 ٪ من الجمهوريين المسجلين و 51.5 ٪ من الناخبين غير المنتمين إلى حزب.

وقالت رئيسة لجنة المراقبة في ميامي كريستين: "ثلاث ملايين صوتوا في الأسبوع الماضي في فلوريدا وهناك ما يفوق المليون صوتوا في مقاطعة ميامي وحدها ، وهذا الرقم يعني 64% من مجمل الأصوات في المقاطعة. هو رقم تاريخي لم نشهده من قبل"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأضافت: "التصويت المبكر كان جيدا وهادئا هنا ونرى الحماس والطاقة من كلا الجهتين ونتوقع هذا حتى انتهاء العملية الانتخابية. أي صوت يصل بالبريد بعد السابعة من مساء الغد لن يحتسب".

وأضافت :"لا توجد مشاكل تم الإبلاغ عنها، نحن فخورون جدًا بأن أكثر من صوتوا مبكراً في ميامي على مدار 14 يومًا وكان ذلك ناجحًا للغاية".

وكان يوم الأحد آخر يوم للتصويت المبكر في جنوب فلوريدا، وضغط كلا الجانبين بقوة من أجل أن يصوت مؤيدوهم مبكرًا. فيما يواصل عدد من ممثلي فلوريدا في الكونغرس جولاتهم بين المقاطعات.

وفي مؤتمر صحفي من أمام مركز مراقبة العملية الانتخابية في ميامي تحدث بعضهم عن ضرورة التصويت في اليوم الأخير ، وأكدوا للأمريكيين أن أصوات البريد ستحتسب كاملة ولا مجال للتلاعب.