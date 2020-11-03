كيونت تحصل على الميدالية البرونزية لدورها في نشر الوعي عبر مواقع التواصل حول كورونا

حصلت شركة كيونت العالمية –الرائدة في عمليات البيع المباشر والتي تأتي على قمة قائمة التجارة الإلكترونية الأسرع نموًا في آسيا-على جائزة Bronze Stevie®️ بصفتها أفضل شركة استطاعت تقديم النصائح والارشادات المتكاملة للأفراد والهيئات والمؤسسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر الوعي حول فيروس كورونا، وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الأعمال الدولية السنوي السابع عشر "The International Business Awards"

وأشادت لجنة المسابقة بحملة كيونت ووصفتها بأنها حملة شاملة تتضمن رسائل مبتكرة، كما أنها أحد أفضل الحملات التي تقدمت للمسابقة، حيث تعد مثال واضح لكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال مع العملاء والموزعين بجانب الحفاظ على سلامتهم". وظهرت كيونت من خلال محتوى يعكس مسؤوليتها المجتمعية والتي تدعم الإنسانية وتنوع الثقافات.

وتعد المرة الثانية التي تحصل كيونت على جائزة Stevie®️ في هذا العام، حيث فازت كيونت سابقًا بجائزة Stevie®️ البرونزية عن فئة الابتكار في الرعاية في الحفل السنوي السابع لجوائز لآسيا والمحيط الهادئ.

وقالت "مالو كالوزا" الرئيس التنفيذي لشركة كيونت: "إن الحظر الذي فرضته بعض الدول بسبب انتشار فيروس كورونا قد أثر كثيراً على عملائنا وموزعينا في جميع انحاء العالم، ولذلك كان من الضروري ان يستمر التواصل معهم لتحفيز قدرتهم على إدارة أعمالهم والاستمرار في الربح باستخدام الحلول الرقمية المتنوعة عبر شبكة الانترنت.

وأضافت "مالو كالوزا" لقد تمكن فريق كيونت من انتاج أكثر من 150 قطعة بـ " 6 " لغات مختلفة من خلال أكثر من 30 قناة في وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنة تحديثات الأعمال والتغييرات على العمليات في مواجهة الوباء، ورسائل التشجيع والأمل، والمعلومات ذات الصلة حول إدارة الأعمال عبر الإنترنت، والتركيز على المعرفة بالمنتج والتعليم، بالإضافة الى نصائح حول تقوية المناعة، والاعلان عن المبادرات التي قامت الشركة لمساعدة المجتمعات المتأثرة بـ فيروس كورونا.