رئيس الأمراض النفسية بطب عين شمس: تصرفات الطفل الذي يعاني اضطراب السلوك تكون دون ضوابط

قال الدكتور عبدالناصر عمر، رئيس قسم الأمراض النفسية بطب عين شمس، إن عدم علاج الاضطراب السلوكي في الأطفال مبكرًا، يؤدي إلى خلق شخصية سيكوباتية أنانية مزعجة للآخرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن تشخيص حالة اضطراب السلوك في الأطفال تتضمن الكسر للقواعد العامة وعدم الندم على كسرها، لافتًا إلى أن السلوك يتسم بالعنف الشديد وعدم احترام الآخرين.

وأشار إلى أن تصرفات الطفل الذي يعاني اضطراب السلوك تكون دون ضوابط، مرجعًا سبب الإصابة بالاضطراب إلى الاستعداد الوراثي البيولوجي، أو الظروف المجتمعية.

وأكد رئيس قسم الأمراض النفسية بطب عين شمس، أن الطفل يصبح إنسانًا سويًا، حال العلاج بشكل صحيح مبكر، مشددًا على أهمية عدم عقاب الأطفال بالضرب أو الإهانة في أي نوع من التربية.

ولفت إلى أهمية علاج اضطراب السلوك في الأطفال على مستوى المعالج والأهل والمدرسة والمجتمع؛ لأنه يتسبب في مشاكل للآخرين ولنفسه، منوهًا إلى أن الإهانة والضرب يؤديان إلى اضطراب سلوكي.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، إيداع طفل الذي أهان شرطي المرور بالمعادي إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسي الموصي بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة على أن يعد تقريرًا دوريًا بحالته، ويراعى تقديمه حال طلبه.