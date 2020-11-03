وزير الداخلية النمساوي: إسلاميون ارتكبوا هجوم فيينا



صرح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، صباح اليوم الثلاثاء، بأن الهجوم الذي وقع في وسط فيينا أمس كان له "دافع إسلامي".

وقالت الشرطة إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من المارة، رجلين وامرأة، إلى جانب مقتل المهاجم برصاص رجال الأمن.

وقال نيهامر، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، إن المهاجم كان من المتعاطفين مع تنظيم داعش.

وأضاف أنه كان يحمل بندقية، وكان يرتدي أيضا حزاما ناسفا زائفا، لافتا إلى أنه أراد على ما يبدو أن يتسبب في حالة من الذعر.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن عددا من المسلحين المشتبه بهم قاموا بإطلاق النار بشارع بوسط فيينا، عند نحو الساعة الثامنة مساء أمس (1900 بتوقيت جرينتش)، وأن أعيرة نارية أطلقت في ستة مواقع مختلفة.

وكان نيهامر قال إن مشتبها به واحدا على الأقل لا يزال فارا.

وتم نشر ألف فرد أمن في المدينة، وتتواصل التحقيقات على قدم وساق. وطالبت السلطات الجمهور بتجنب منطقة وسط المدينة.

وقال نيهامر: "لا يمكننا أن نستبعد حاليا احتمال وجود جناة آخرين".

وأسفر الهجوم عن إصابة 15 شخصا، بينهم رجل شرطة أصيب بجروح بالغة.