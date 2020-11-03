وزير الخارجية الباكستاني يعرب عن قلقه إزاء تزايد الإسلاموفوبيا في أوروبا

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أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء عن قلق بلاده البالغ إزاء تزايد "رهاب الإسلام" (إسلاموفوبيا) والعنصرية وخطاب الكراهية في الدول الأوروبية.

وقال قريشي -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية- إن "الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية تجرح مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم"، مشددا على أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز الوئام بين الأديان.

وبحث الجانبان -خلال المكالمة الهاتفية- وضع جائحة فيروس كورونا المستجد وآخر المستجدات في عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.

ووجه وزير الخارجية الباكستاني الشكر لنظيره الألماني على المساعدة التي وفرتها ألمانيا لبلاده للتعامل مع جائحة كورونا.