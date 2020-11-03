البرلمان العربي: القاهرة أول عاصمة تقام فيها المؤتمرات حضوريا منذ انتشار كورونا

أكد السيد البابلي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، أنه قد تقرر عقد جميع اجتماعات البرلمان العربي في جمهورية مصر العربية في الفترة القادمة حضوريا لتصبح القاهرة أول عاصمة عربية تقام فيها المؤتمرات والاجتماعات حضوريا منذ انتشار جائحة كورونا.

وقال البابلي -في بيان للبرلمان اليوم الثلاثاء- إن الوفود البرلمانية العربية التي شاركت في جلسات البرلمان العربي التي عقدت حضوريا خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أزمة جائحة كورونا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة قد أشادت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبق في مصر لحماية الزائرين.

وأضاف الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، أنه قد تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع الوفود العربية المشاركة في الاجتماعات قبل مغادرتهم القاهرة وعودتهم إلى بلادهم والتي أكدت خلو الجميع من أي إصابة بفيروس كورونا.