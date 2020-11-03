مدير الانتخابات بمدينة مينيابوليس: التصويت يسير بشكل سلس

قالت مديرة الانتخابات بمدينة مينيابوليس جريس واكلاروفيتش، إن المدينة تشهد يومًا انتخابيًا «سلسًا للغاية» حتى الآن، مشيرة إلى عدم وجود حوادث تعطل في المعدات أو تخويف للناخبين.

ونقلًا عن موقع «CNN»، أشارت إلى أنه اعتبارًا من الظهر، تم الإدلاء بما يقدر بنحو 206 آلاف و876 بطاقة اقتراع لهذه الانتخابات في مينيابوليس، حيث بلغت نسبة إقبال الناخبين حوالي 76%.

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.