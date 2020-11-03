 الانتخابات الأمريكية 2020: بايدن يتعهد من بنسلفانيا بتحسين أوضاع الطبقة الوسطى والعمال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الانتخابات الأمريكية 2020: بايدن يتعهد من بنسلفانيا بتحسين أوضاع الطبقة الوسطى والعمال


نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 9:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 9:59 م

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه سيضع نصب عينيه مصالح الطبقة الوسطى والعمال والشباب والنساء، وأنه لن يحنث بتعهداته أبدا.

واتهم بايدن منافسه ترامب بأنه لا يفهم معنى التضحية وخدمة بلاده، بينما هو ترك منصبه القضائي ليلتحق بالجيش الأمريكي.

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري له في بنسلفانيا التي انتخبت منافسه دونالد ترامب عام 2016 ولها 20 صوت في المجمع الانتخابي.

ووعد بايدن بأنه سينسى كون الولايات حمراء أو زرقاء إذا وصل للرئاسة وسيعامل جميع الولايات على قدم سواء.

وناشد بايدن المواطنين بدفع بعضهم البعض للتصويت مستطردا: نحتاج كل صوت أخرجوا من تعرفونهم من المنازل للمشاركة.

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