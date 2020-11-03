نتنياهو: يجب على الشعوب المتحضرة التوحد لدحر وحشية الإرهاب

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا بالأمس.

وقال نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الثلاثاء، إن إسرائيل تدين الاعتداء الوحشي الذي ارتكب في فيينا، وتقف متضامنة كليًا مع النمسا.

وأضاف أنه يجب على الشعوب المتحضرة في كل مكان أن تتوحد لدحر وحشية الإرهاب الإسلامي المتجدد.

وهاجم مسلحون، مساء أمس الاثنين، ستة مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصًا على الأقل، بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين.

https://twitter.com/Israelipm_ar/status/1323542014475063296