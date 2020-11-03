العراق: تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء- أنها "سجلت 51 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد، فيما سجلت 2979 حالة شفاء تام".