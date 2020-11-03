العراق: تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء- أنها "سجلت 51 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد، فيما سجلت 2979 حالة شفاء تام".