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العراق: تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بغداد - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 3:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 3:49 م

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء- أنها "سجلت 51 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد، فيما سجلت 2979 حالة شفاء تام".


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