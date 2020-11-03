مقتل 3 أشخاص عقب انقلاب قارب يقل مرشحين لانتخابات محلية قبالة إندونيسيا

لقى 3 أشخاص حتفهم وفقد 4 آخرون عقب انقلاب قارب يقل مرشحين في انتخابات منطقة محلية قبالة جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، وفقا لما قاله مسؤول في عمليات البحث اليوم الثلاثاء.

وقال هاريس ساباردي، رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية، إن القارب انقلب بالقرب من جزيرة بانجاي أمس الاثنين، عقب أن ضربته الأمواج.

وأضاف أن القارب كان يقل 11 شخصا، بينهم روسلي بانون مرشح لمنصب رئيس منطقة بانجاي لاوت وزميله اصغر باداليا، حيث كانا في جولة انتخابية لجزيرة ماسوني.

وأشار هاريس إلى أن روسلي كان ضمن الأربعة الذين تم إنقاذهم، في حين أن زميله كان ضمن الضحايا.

وأوضح أن عملية البحث مستمرة عن الأربعة المفقودين.