تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات حول نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص بمنطقة بولاق الدكرور.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحدهم سائق مركبة توك توك، وآخر قائد دراجة نارية حول أولوية المرور، تراشقوا خلالها بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة، مما أدى إلى إصابة 4 من الطرفين واستخدام أحد أطرافها ألعاب نارية (شماريخ) نتج عنها تطاير شظايا أشعلت النيران بأريكة متواجدة أمام محل (تنجيد) بمكان الواقعة، وتم إخماده فى حينه، واتهم مالك المحل أحد أطراف المشاجرة بالتسبب فى حرقها. وبمواجهة أطراف المشاجرة اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.