وليامز: اللجنة العسكرية الليبية توافق على إشراف مراقبين دوليين على وقف إطلاق النار

نقلت قناة ليبيا الرسمية عن المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا "ستيفاني وليامز" إعلانها إنجاز اللجنة العسكرية الليبية (5+5) المجتمعة بمدينة غدامس كل أعمالها،والاتفاق على اشراف مراقبين دوليين على وقف إطلاق النار في البلاد.



وبحسب القناة المملوكة للدولة، فقد أكدت وليامز اتفاق لجنة (5+5) على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب المرتزقة من خطوط التماس.



وأوضحت وليامز أن مسؤولية إخراج المرتزقة تقع على الدول المتورطة في الأزمة الليبية.



واتفقت اللجنة أيضا على تدبير مراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة مراقبين دوليين.



وطالبت وليامز مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جنيف.



وبحسب وليامز، فقد شارك في اجتماعات اللجنة فريقان من وزارتي الداخلية بحكومتي: الوفاق والمؤقتة.



وفي الشأن التنظيمي، قررت اللجنة ان يكون مقرها الرئيسي مجمع قاعات واقادوقو في سرت، على أن تبدأ اجتماعاتها هناك ابتداء من الشهر القادم، اما اللجنة العسكرية الفرعية فسيكون مقرها في مدينتي: سرت، وهون. وسيخصص اجتماعها الأول بمدينة البريقة في 16 من الشهر الجاري لتوحيد المنشآت النفطية، وبحضور ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط .



وفي شأن آخر، اتفقت اللجنة على العودة الفورية لرحلات الطيران الداخلي إلى مدينتي: سبها وغدامس.



يذكر أن اجتماع غدامس الذي انطلق أمس الاثنين ويستمر حتى غد الأربعاء، يعتبر الأول للجنة (5+5) داخل ليبيا بعد التوصل في الثالث والعشرين من الشهر الماضي لاتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي الصراع في ليبيا وهما الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.