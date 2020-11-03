المحكمة الجنائية البحرينية تقضي بسجن 51 متهما أدينوا بتأسيس جماعة إرهابية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية، اليوم الثلاثاء، بإدانة 51 متهما بالسجن مدد تتراوح ما بين 5 سنوات والسجن المؤبد لما أسند إليهم من تأسيس وتنظيم والانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكابهم جرائم في إطار نشاط تلك الجماعة، وتغريم عدد 17 متهما مبلغ 100 ألف دينار وإلزام 3 متهمين بأداء قيمة تلفيات وبراءة متهم وبمصادرة المضبوطات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن النيابة العامة كانت قد أجرت تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في المملكة، وذلك بناء على توجيهات قيادات الحرس الثوري الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج وتكليفهم بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين.

فيما ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على المتهمين من عناصر تلك الجماعة الموجودين بالبحرين وذلك في أواخر العام الماضي.

وكانت التحقيقات والتحريات قد كشفت عن أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهماً من بينهم 27 هاربين بالخارج، قد تلقوا الدعم والتمويل المالي من الحرس الثوري وتم إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الإرهابية بالمملكة واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية ومواقع تمركز الدوريات الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة الدفاع.