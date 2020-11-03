قرر المستشار أشرف حمودة، مدير نيابة الدلنجات، بإشراف المستشار إسلام حازم رئيس النيابة، وأمانة سر عبدالعزيز فراج، حبس"م.ح.ج" سائق السيارة المستخدمة في دهس طفل قرية الوفائية الذي لقي مصرعه، التي نتج عنها وفاة الطفل وإصابة 4 أطفال آخرين، إثر اصطدام سيارة تابعة لأنصار أحد المرشحين بالدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات، قد شهدت مصرع طفل، 11 عاما، بينما أصيب 4 أطفال آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء أجسادهم، إثر اصطدام سيارة تابعة لأنصار المرشح محمد عمارة، وهم من أقارب المرشح، وذلك أثناء احتفاله وأنصاره بخوض جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية.

واستقبل مستشفى الدلنجات المركزي أمس، الطفل "م.هـ.ع" 11 عاما، تلميذ بالصف السادس الابتدائي جثة هامدة، و4 أطفال آخرين مصابين بإصابات متفرقة في أنحاء أجسادهم، نتيجة اصطدام سيارة تابعة لأنصار المرشح محمد عمارة لهم، أثناء احتفال المرشح وأنصاره بخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت النيابة التصريح بدفن الجثة مساء أمس، والأطفال المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضرا بالواقعة.