الإمارات وألمانيا تؤكدان رفضهما التطرف والإرهاب

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أكدت الإمارات وألمانيا، اليوم الثلاثاء، رفضهما التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة وأهمية تعزيز العمل الدولي في التصدي لهما.

وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، اتصالاً هاتفياً من أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا الاتحادية "تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وقالت وكالة أنباء الإمارات(وام) إن الجانبين شددا على رفض التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة وأهمية تعزيز العمل الدولي في التصدي لهما، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم وتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، حيث أكد الجانبان دعمهما تسوية الخلافات عبر الحوار والطرق السلمية.

كما تناول الجانبان مستجدات جائحة كورونا في البلدين والعالم وأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك للتصدي لها واحتواء آثارها خلال الفترة الحالية والمقبلة.