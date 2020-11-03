قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن الدولة تهتم بإنشاء محطات تحلية مياه البحر؛ باعتبارها مصدرًا من مصادر توفير مياه الشرب.

وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية إنشاء 65 محطة تحلية، منهم 39 محطة تم إنشاؤها قبل 2014 بطاقة 80 ألف متر مكعب مياه في اليوم.

وأشار إلى رفع طاقة المحطات السابقة إلى 750 ألف متر مكعب مع حلول عام 2020، متابعًا: «ننفذ الآن 19 محطة إنتاج بطاقة 550 ألف متر مكعب وتكلفة 11 مليار».

ولفت معاون وزير الإسكان إلى الانتهاء من الـ19 محطة، خلال 18 شهرًا، للوصول إلى حوالي 1.2 مليون متر مكعب مياه محلاة، مشيرًا إلى التنسيق مع الوزارات المعنية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.