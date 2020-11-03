ياسمين شمس: مباراة الزمالك بدايتي الحقيقية مع فريق اليد بالأهلي

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قالت ياسمين شمس حارسة مرمى الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي والمصعدة حديثا للفريق أن مشاركتها في لقاء الزمالك بالجولة السابعة للدوري العمومي تعتبر بدايتها الحقيقة في القلعة الحمراء.

وشاركت ياسمين فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 30-25 ضمن منافسات الدوري العمومي، وتألقت في اللقاء حيث تصدت للعديد من الكرات وظهرت بشكل مميز في المباراة رغم تصعيدها حديثا للفريق الأول.

وقالت حارسة الأهلي (18 عاما) في تصريحات عقب اللقاء: "مباراة الزمالك في البداية كانت صعبة وحماسية لكن نجحنا في التفوق خلال مجريات اللقاء والبعد عن التوتر".

وأضافت: "كل لاعبة في الفريق تريد الظهور بمستوى مميز وأيضا الثبات على هذا المستوى لذلك يكون هناك بعض التوتر لكن نتغلب على ذلك بالتركيز".

وتابعت: "مدرب حراس المرمى طالبني بالهدوء والتركيز في التصدي للهجمات، وأعتقد أنني كنت محظوظة في الظهور بهذا المستوى أمام الزمالك".

وأتمت: "أعتقد أن تلك المباراة كانت فرصة جيدة للظهور مع الفريق الأول وأن أثبت قدراتي وهي البداية الحقيقة مع الأهلي".