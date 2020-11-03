ارتفاع عدد قتلى زلزال مدينة إزمير التركية إلى 98

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير غربي البلاد إلى 98 قتيلا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الإدارة أن 147 من مصابي الزلزال لا يزالون يتلقون العلاج.

وذكرت أن 994 شخصا أصيبوا من جراء الزلزال، وأن 847 منهم خرجوا من المستشفيات.

وإزمير هي ثالث أكبر المدن التركية بعد اسطنبول وأنقرة، ويتجاوز عدد سكانها 4.3 مليون نسمة. وضربها زلزال بقوة 6.6 درجة الجمعة الماضية.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.