نادر سعد: قائدو السيارات الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية ملزمين بارتداء الكمامة

سعد: عدم الالتزام الأيام الماضية ينبئ بأننا قد ننزلق لوضع الدول الأوروبية حاليا

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن من يقود سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة، موضحًا أنها واجبة على سائقي «التاكسي» أو السيارات التي تعمل بخدمة التطبيقات الإلكترونية، أو أي وسيلة نقل جماعية.

وأوضح سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أن ارتداء الكمامة غير ملزم في الشارع والمناطق العامة والحدائق، في حين وجوب ارتدائها حال دخول المطاعم المغلقة الموجودة بالنوادي.

وأوضح أن «الناس تتعامل مع الأمر وكأن كورونا انتهت؛ متسرب لهم إحساس زائف بالأمان، نتيجة الأعداد المنخفضة التي تحققها مصر من الإصابات الجديدة»، مذكرًا المواطنين بأن هذا الانخفاض نتيجة طبيعية وتلقائية لالتزام المواطنين في فترات سابقة.

وتابع: «عدم الالتزام في الأيام القليلة الماضية ينبئ بأننا قد ننزلق للوضع الذي تعاني منه الدول الأوروبية حاليًا»، مجددًا مناشداته للمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.