 الأمن التونسي يضبط 9 أشخاص أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا - بوابة الشروق
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الأمن التونسي يضبط 9 أشخاص أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

تونس - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 3:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 3:14 م

تمكنت شرطة ولاية أريانة التونسية، من ضبط تسعة أشخاص بصدد الإعداد لعملية هجرة غير شرعية إلى إيطاليا انطلاقًا من شاطئ "رواد" بالولاية الشمالية.

وأكدت النيابة العامة الابتدائية بأريانة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنها أذنت لفرقة الشرطة بالولاية الشمالية بالاحتفاظ على الشباب المضبوطين؛ ومباشرة التحقيق في شأنهم.

يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أعلن، نهاية شهر أكتوبر الماضي، أن 1923 مهاجرًا غير شرعي تمكنوا من اجتياز السواحل الإيطالية عبر تونس، خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلين بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من عامي 2018 و2019 (559 و864 مهاجرًا).

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