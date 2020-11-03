عضو الحملة الانتخابية لترامب: الرئيس الأمريكي سيفوز بالانتخابات دون شك أو قلق

قال عضو الحملة الانتخابية لترامب وعضو المجلس الاستشاري له، جبريال صوما، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفوز بالانتخابات دون شك أو قلق، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي أفادت بفوز هيلاري كلينتون بنسبة 90% في الانتخابات الماضية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الاثنين، أن الاقتصاد الأمريكي كان في أوج عهده ما قبل أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى زيادة دخل الفرد بنحو ستة آلاف دولار في السنة.

وأشار إلى أن سعر البنزين انخفض في عهد ترامب إلى أقل من دولارين للجالون، مقارنة بأربعة دولارات للجالون في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وبالنسبة لأزمة كورونا، ذكر عضو الحملة الانتخابية لترامب أن الأخير أوقف السفر من الصين إلى الولايات المتحدة، وشكل مجموعة من أهم العلماء للتعامل مع الأزمة.

وأرجع زيادة عدد إصابات «كوفيد - 19» في أمريكا؛ بسبب تواجد الأجهزة الكافية لفحص ملايين الناس خلال 15 دقيقة، قائلًا إن عدد وفيات كورونا لا يتخطى 3% بالولايات المتحدة.

ويتوجه الناخبون الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، بعد حملة انتخابية استثنائية في ظل تفشى جائحة فيروس كورونا «كوفيدــ19».