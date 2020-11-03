هيروشيما ينتزع تعادلا صعبا من أوروا بالدوري الياباني

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انتزع سانفريتشي هيروشيما تعادلا صعبا من ضيفه أوروا ريدز، ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري الياباني لكرة القدم.

وتقدم أوروا عن طريق شينزو كوروكي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل ليوناردو بيريرا هدف التعادل لهيروشيما في الدقيقة 76.

ورفع هيروشيما رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر، فيما يحتل أوروا ريدز المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

وكان كاوساكي فرونتال متصدر الترتيب،قد تعرض للهزيمة أمام ضيفه كونسادل سابورو صفر / 2، في ووقت سابق من اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

وتقدم أنديرسون لوبيز بالهدف الأول لسابورو في الدقيقة 62، قبل أن يضيف زميله تاكومي أرانو الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وتجمد رصيد كاوساكي فرونتال عند 68 نقطة، لكنه لازال في صدارة المسابقة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق جامبا أوساكا، فيما رفع كونسادل سابورو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى في نفس المرحلة، تعادل سيريزو أوساكا مع ضيفه جامبا أوساكا 1 / 1.

وتقدم يوسوكي ايدجوشي بالهدف الأول لجامبا في الدقيقة 32، قبل أن يدرك سيريزو التعادل عبر يوتا تويكوا في الدقيقة 34.

ورفع جامبا أوساكا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع سيريزو أوساكا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع.

وفي باقي مباريات المرحلة خيم التعادل السلبي على مواجهة ساجان توسو وناجويا جرامبوس، فيما تغلب كاشيما أنتلرز على مضيفه يوكوهاما مارينوس 3 / 2، وفاز شيميزو بالز على فيسيل كوبي 3 / 1 وأويتا ترينيتا على يوكوهاما إف سي 3 / 2.