 الانتخابات الأمريكية 2020.. العربية: نسب التصويت في 4 ولايات أمريكية منها تكساس تتجاوز مثيلاتها في 2016 - بوابة الشروق
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الانتخابات الأمريكية 2020.. العربية: نسب التصويت في 4 ولايات أمريكية منها تكساس تتجاوز مثيلاتها في 2016


نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 6:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 6:59 م

ذكر موقع فضائية "العربية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ4 ولايات منها تكساس تتجاوز مثيلاتها في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2016.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وحتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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