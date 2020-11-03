مصطفى درويش: تفاجأنا بهجوم المخرجة كاملة أبو ذكري على بعض ممثلي بـ100 وش

قال الفنان مصطفى درويش، الذي قدم دور فتحي في مسلسل بـ100 وش، إن أبطال المسلسل فوجئوا بمنشور المخرجة كاملة أبو ذكري، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي هاجمت فيه بعض الممثلين ووصفتهم بالغرور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الاثنين، أنها لم تبلغ أحدًا من الممثلين عن خطوتها، لافتًا إلى أنه حاول التواصل معها أمس، لكنه لم يستطع الوصول إليها.

وأكد أنه يحترم «أبو ذكري» باعتبارها أكبر مقامًا وأمًا لكل طاقم العمل، متابعًا: «معنديش حتة الغرور، وربما حدث موقفًا خارجيًا ووصل لها بطريقة ما».

وأشار درويش، إلى أنهم لا يعلمون الأشخاص الذين تقصدهم المخرجة في منشورها، مضيفًا: «تواصلت مع نيللي كريم وآسر ياسين، ولنا جروب اسمه عصابة سكر وعمر على واتساب، لكنها لم تخبرنا بشيء».

وشنت المخرجة المصرية كاملة أبوذكري هجومًا على أبطال مسلسل «بـ100 وش»، الذي أخرجته وعرض في رمضان الماضي ولاقى نجاحا كبيرا، محذرة من الوقوع في مصيدة الغرور.

وكتبت أبو ذكرى عبر حسابها على «فيسبوك»: «عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل "بـ 100 وش" بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بـ 100 وش شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم.. عايزة أقولكم خسارة. الغرور مقبرة الفنان زي ما قاللنا يوسف شاهين ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها».

وأضافت: «الغرور ممكن يقتلكم وغرور ليه، أنتم مين أصلا. كلنا مين أصلا.. دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض مجدي يعقوب بجلالة قدره. وربنا يهدي».