بيلاروس تحصل على أول محطة نووية رغم اعتراضات ليتوانيا

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن بيلاروس ربطت أول محطة للطاقة النووية لديها بالشبكة الوطنية للكهرباء اليوم الثلاثاء، رغم الاعتراضات الشديدة من جارتها ليتوانيا.



وتم إنشاء محطة الطاقة، بالقرب من بلدة أسترافيتس في إقليم جرودنو غربي بيلاروس، في مكان لا يبعد عن الحدود الليتوانية، بالتعاون مع روسيا التي قدمت التصميم والتكنولوجيا.



وروسيا، المتاخمة لبيلاروس من جهة الشرق، هي أقرب حليف لها.



وقالت وزارة الطاقة البيلاروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية: "تم توصيل أول وحدة من محطة الطاقة النووية البيلاروسية بشبكة الكهرباء الموحدة في البلاد في الساعة 12:03".



واعترضت ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تقع عاصمتها فيلنيوس على بعد حوالي 50 كيلومترا من المحطة، على المنشأة الجديدة باعتبارها تشكل تهديدا بيئيا وأمنيا محتملاً.



وزعم وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس، أن بيلاروس أمرت بإنشاء محطة الطاقة برغم "قضايا السلامة التي لم يتم حلها".