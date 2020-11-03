 بيلاروس تحصل على أول محطة نووية رغم اعتراضات ليتوانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 7:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

بيلاروس تحصل على أول محطة نووية رغم اعتراضات ليتوانيا

محطة نووية
محطة نووية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 6:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 6:39 م
ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن بيلاروس ربطت أول محطة للطاقة النووية لديها بالشبكة الوطنية للكهرباء اليوم الثلاثاء، رغم الاعتراضات الشديدة من جارتها ليتوانيا.

وتم إنشاء محطة الطاقة، بالقرب من بلدة أسترافيتس في إقليم جرودنو غربي بيلاروس، في مكان لا يبعد عن الحدود الليتوانية، بالتعاون مع روسيا التي قدمت التصميم والتكنولوجيا.

وروسيا، المتاخمة لبيلاروس من جهة الشرق، هي أقرب حليف لها.

وقالت وزارة الطاقة البيلاروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية: "تم توصيل أول وحدة من محطة الطاقة النووية البيلاروسية بشبكة الكهرباء الموحدة في البلاد في الساعة 12:03".

واعترضت ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تقع عاصمتها فيلنيوس على بعد حوالي 50 كيلومترا من المحطة، على المنشأة الجديدة باعتبارها تشكل تهديدا بيئيا وأمنيا محتملاً.

وزعم وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس، أن بيلاروس أمرت بإنشاء محطة الطاقة برغم "قضايا السلامة التي لم يتم حلها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك