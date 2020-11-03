التضامن الاجتماعي: نسب تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية قد تسبب كارثة

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إنه يتم تدشين حملات مكثفة، للكشف عن التعاطي ما بين سائقي الحافلات المدرسية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والداخلية.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس كانت 12% في عام 2015، موضحًا أنه يتم الكشف على حوالي من أربعة لخمسة آلاف حالة سنويًا، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

وذكر أن الوزارة استطاعت تخفيض النسبة بشكل كبير، حتى وصلت إلى ما يقرب من 1.5 و2% في الفترة الحالية، مضيفًا: «هذه النسبة يمكن أن تسبب كارثة أيضًا».

وأوضح أنه تمت إتاحة خدمة لتلقي شكاوى أولياء الأمور، حال الاشتباه بتعاطي السائق للمواد المخدرة، ليجري التحليل له فورًا، وبالتالي المحافظة على الأبناء.