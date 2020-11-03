لاعبة يد الأهلي: نثق في قدرتنا على استعادة لقب الدوري

عبرت سندس حشانة، لاعبة الفريق الأول لسيدات اليد بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالفوز على الزمالك بنتيجة 30-25 في بطولة الدوري.

وقالت سندس في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن الفريق نجح في تقديم مستوى جيد، واللاعبات نفذن تعليمات الجهاز الفني، وكان لديهن إصرار على تحقيق المكسب، رغم تقدم الزمالك في بعض الأحيان بفارق 5 أهداف.

وأشارت إلى أن مستوى الدوري المصري في تطور ملحوظ، وكل الفرق تقدم مستويات جيدة، وهو ما يصعب الفوز بالبطولة على أي نادٍ.

وأكدت ثقتها في كل عناصر الفريق للمضي نحو التتويج بالدوري، مؤكدة أن مستواها سيتطور خلال الفترة القادمة بعد الانسجام مع باقي اللاعبات.

يذكر أن الشمس حقق لقب الدوري الموسم المنقضي بعد سيطرة طويلة للأهلي استمرت عدة سنوات.