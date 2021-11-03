مدرب سموحة يطمئن على خماسي الفريق المصاب

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اطمئن أحمد سامي المدير الفني لسموحة على الخماسي شريف رضا وخالد عبد الفتاح والمغربي عبد الكبير الوادي وبهاء مجدي وأحمد حمص، من الجهاز الطبي للفريق بعد تعرضهم للإصابة خلال المباراتين الماضيتين بالدوري.

ويعاني شريف رضا من شد في العضلة الضامة، بينما تعرض الثنائي خالد عبد الفتاح وعبد الكبير الوادي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما يعاني الثنائي بهاء مجدي وأحمد حمص من الإجهاد.

واستهل سموحة مشواره بمسابقة الدوري بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلهم مع الإتحاد السكندري، بينما تعادل بالأمس أمام المصري سلبيا.

ويستعد الموج الأزرق في الوقت الحالي لمباراته المقبلة أمام إيسترن كومباني، يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.