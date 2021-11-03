قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، إن تغير المناخ يؤثر على وفرة المياه وإنتاج السلع وقصر وطول مواسم الأمطار وبروز أنواع جيدة من الأمراض النباتية والآفات، موضحًا أن الأمر يحتاج ممارسات جدية تتماشى مع الوضع الحالي.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الثلاثاء، أن التغيرات المناخية تتطلب توفير سلع مقاومة تتحمل الأوضاع الجديدة، والترشيد والتقليل من هدر المياه، واتخاذ إجراءات تساهم في توفير الفاقد والهدر من الأغذية.

وأشار إلى أن ترشيد وتنظيم القطاع الزراعي والغذائي يقلل من انبعاثات الغاز، متابعًا: «هناك 3 مليارات من البشر لا يتمتعون بالحصول على الغذاء الصحي، وهناك فئات تعاني من الجوع ونقص التغذية، المعاناة متصاعدة والأمر يحتاج إجراءات جريئة وتعاونية بين دول العالم».

ولفت المسؤول الأممي إلى أن العالم على بُعد 9 أعوام من سنة 2030، قائلًا إنها «ليست فترة طويلة وتعني أن الحاجة إلى العمل واتخاذ إجراءات سليمة أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى».

وأكد أن «العالم لن يحقق أهداف التنمية المستدامة بما فيها القضاء على الجوع ما لم تتضاعف الجهود والإجراءات والتعاون بين الدول»، منوهًا إلى أن «القارة الإفريقية تعاني فعلًا لأسباب يعلمها الجميع وهي الصراعات والتقلبات المناخية وجائحة كورونا التي أدت إلى نقص التغذية وزيادة معدلات الجوع».