قالت ميرفت خليل، رئيس الجالية المصرية بلندن، إن الرئيس السيسي يكون سعيد جدًا بالمصريين بالخارج في أي بلد يزورها، لافتة إلى أن الرئيس يتوقف للترحيب بهم ليؤكد على سعادته بهذا اللقاء.

وأكدت، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المواطنين قطعوا 10 ساعات بالباص من لندن في أجواء صعبة؛ للوصول لمقر الرئيس السيسي في جلاسكو للترحيب به، مشيرة إلى أن بعض المواطنين يحصلون على إجازات عمل لتأدية الاستحقاقات الانتخابية أيضًا.

وأضافت أن الجالية المصرية قاموا بعمل رائع خلال استقبال الرئيس في هذه الزيارة، لافتة إلى أن وضع مصر السياسي وسط الدول العظمى بدأ الاعتراف به في إفريقيا والعالم؛ ومصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم؛ وأكبر دليل على مكانة مصر الحالية هو تنظيم مؤتمر المناخ العام المقبل في شرم الشيخ.

ولفتت إلى أن الجالية المصرية تقوم بتعريف الإنجازات المصرية في الدول الخارجية؛ حتى يعرف العالم ما يجري على أرض مصر حاليًا، مطالبة بتدوين الإنجازات المصرية في عهد الرئيس السيسي باللغة الإنجليزية على موقع جوجل؛ لسهولة الوصول إليها والتعريف بها.

https://www.youtube.com/watch?v=eHnL6DR8Rsc