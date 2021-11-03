قال الفنان محيي إسماعيل إن «العالم كله يعاني من وسواس قهري نتيجة الخوف»، معقبًا: «أكثر ما نخاف منه هو الخوف نفسه، والأمر يؤثر على أعضاء الجسد كالجهاز المناعي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الثلاثاء، أنه صور ما وصفها بـ«أخطر لقطة في تاريخ السينما» في فيلم «وراء الشمس»، موضحًا أن المخرج محمد راضي طلب منه تصوير مشهد لمظاهرة في الوقت الذي منعت فيه الحكومة الخروج بمظاهرة من الجامعة.

وأشار إلى أنه أخبر الفنان الراحل شكري سرحان، أنه سيستغل جنازة المطرب عبدالحليم حافظ في تصوير المظاهرة، متابعًا: «قولت له أنط في الجنازة وتكون مظاهرة، شكري سرحان قال لي إزاي تقدر تنط فيها».

وذكر أنه طلب من أحد المشاركين رفعه على كتفه ليهتف بحياة عبدالحليم حافظ، مضيفًا: «قلت يا حليم يا عظيم كله رفع إيده وصورنا المشهد إنه مظاهرة، محمد راضي شال الصوت وحط مزيكا، والموزع كتب عليه فيلم المليون كومبارس».