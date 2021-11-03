أكدت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر أو شهر نصف بسبب انخفاض في السكر لدرجة أن السكر حُرق في جسمها وتسبب في معاناة قاسية لها، قائلة: «الموضوع قاسي جدا عليها وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والأكل».



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، أن «والدتها قطعت الكلام والأكل الآن وانخفض البروتين في جسمها»، مشيرة إلى أن والدتها كانت تواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات طبية مستمرة.



وتابعت: «إحنا في المستشفى الآن ووالدتي ليست في غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الأطباء أكثر من مرة ودخلت في مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومياه على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتحصل على منومات وحالتها حرجة، الأكل من الأنابيب وموضوعة على جهاز تنفس صناعي».



وعن النجوم الذين يطمئنون على حالتها، قالت: «يسرا وإسعاد يونس بيطمئنوا عليها ونقيب الفنانين أشرف زكي يتدخل وبعت ناس تشوفها وبيطمئن يوميا»، كاشفة عن أن والدتها زرعت فصين كبد خلال السنوات الأخيرة وهذا اثر على المناعة، وتحصل على أدوية كثيرة ومؤخرا حدث لها جلطات في المخ.