قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن بريطانيا طلبت الاجتماع حضوريًا بمؤتمر «جلاسكو» للمناخ؛ نتيجة خطورة ظاهرة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن الموضوع بدأ الاستعداد له عالميًا منذ 50 عامًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الثلاثاء، أن العالم عقد أول قمة للمناخ في عاصمة السويد «ستوكهولم»، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن حصاد الـ50 عامًا ليس جيدًا.

وأشار إلى أن العالم عاش أصعب 6 سنوات في تاريخ الأرض منذ اتفاقية باريس الصادرة عام 2015؛ نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، قائلًا إن الجهود الدولية والدبلوماسية في هذا الشأن ليست جادة حتى اللحظة.

ولفت إلى أن بعض الدول التي لم تشارك في الاحتباس الحراري الذي تعاني من تبعاته الآن، مستشهدًا بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة «جلاسكو» والتي قال فيها إن إفريقيا لم تشارك في الأمر لكنها تعاني من سلبيات ما حدث وتجني عواقب الكارثة.

وذكر أن تخصيص موارد مالية للتكيف وتحقيق الحياد الكربوني وتعديل وإغلاق بعض المصانع إجراءات لها تكاليف اقتصادية كبيرة، متابعًا: «الوعود السابقة بالدعم لم تنفذ كما قيلت، والرئيس في كلمته طالب بتوفير الدعم لتحقيق التكيف البيئي».

وأوضح أن بعض الدول الغربية تعارض موضوع التغير المناخي كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وانسحب من اتفاقية باريس، مضيفًا أن بعض الشركات العالمية مولت أبحاثًا تقلل من خطورة تغير المناخ.

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