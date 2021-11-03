رئيس شركة مياه الشرب بدمياط يجري جولة تفقدية لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة

أجرى المهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية، ومعدلات الإنجاز للمشروعات القومية القائمة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، رافقه خلال جولته، رؤساء القطاعات الفنية، ولجنة الإشراف، والمركز الإعلامي للشركة.

حيث تفقد المهندس خالد عددا من مشروعات المد والتدعيم، لشبكات الصرف الصحي، ومشروعات الاحلال والتجديد، لشبكات مياه الشرب، بقرية كفر سليمان البحري، التابعة لمركز كفر سعد، بالإضافة للعديد من قرى المركز وتوابعها، التي تتكون من 28 قرية، و219 تابع وعزبة.

واستكمل المهندس خالد جولته لمتابعة توسعات محطة المياه بقرية ميت أبو غالب، من نقالي إلى ترشيح مباشر (90ل/ث )، وتوسعات محطة مياه كفر ميت أبو غالب، من نقالي إلى ترشيح مباشر (60ل/ث ).

ووجه المهندس خالد تعليماته، بضرورة تكثيف حملات التوعية، والمشاركة المجتمعية بالقرى المستهدفة، لنشر الوعي بين المواطنين، بضرورة ترشيد استهلاك المياه، والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وأهمية الحفاظ على استثمارات الدولة، أثناء وبعد الإنتهاء من تنفيذ المشروع، كما شدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظاً على حياة العاملين والمواطنين، والإلتزام بالمعايير الموضوعة، دون الإخلال بالجدول الزمني المقرر، لتحقيق خطط الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة.