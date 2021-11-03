مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأريعاء، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية، إذ تستكمل منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بـ 8 مباريات قوية سيكون أبرزها على الإطلاق مواجهة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد وريال مدريد أمام شاختار دونيتسك.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا (الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات):

19:45 - ميلان الإيطالي ضد بورتو البرتغالي – beIN Sports 2 HD Premium

19:45 - ريال مدريد الإسباني ضد شاختار الأوكراني – beIN Sports 1 HD Premium

22:00 – مانشستر سيتي الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي - beIN Sports 3 HD Premium

22:00 – لايبزيج الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي - beIN Sports 2 HD Premium

22:00 – سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد بشكتاش التركي - beIN Sports HD 2 English

22:00 – بوروسيا دورتموند الألماني ضد أياكس الهولندي - beIN Sports HD Xtra 2

22:00 – ليفربول الإنجليزي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني - beIN Sports 1 HD Premium

22:00 - شيريف تيراسبول المولدوفي ضد إنتر ميلان الإيطالي - beIN Sports HD Xtra 1