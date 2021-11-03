بابا الفاتيكان يشكر الكنيسة الكاثوليكية في كوريا الجنوبية على توفيرها اللقاحات للدول الفقيرة

ذكرت الأبرشية الكاثوليكية بسول، اليوم الأربعاء، أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أعرب عن شكره للكنيسة الكاثوليكية في كوريا الجنوبية على مساهمتها في الحملة العالمية التي تقودها الكوريا الرومانية بالفاتيكان لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الفقيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، قال البابا في رسالة بعث بها إلى الكاردينال "أندرو يوم سو-جونج": "أود أن أشكرك على التبرعات النقدية التي أرسلتها، نيابة عن الكاثوليك في أبرشية سول، من أجل الفقراء والمحتاجين المتضررين من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وسيقدم مكتب الجمعيات الخيرية البابوية التبرعات للمحتاجين".

وأضاف البابا: "أقدر كثيرا اللطف اللذي أظهرته أبرشية سول، وبفضلهما ستصل المساعدات إلى العديد من الأشخاص الذين يعانون من الكثير من المعاناة، وأنقل محبتي إلى الكاردينال وجميع أتباع أبرشية سول".