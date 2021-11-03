سفارة قطر بإثيوبيا تدعو جميع رعاياها للمغادرة في أقرب وقت

دعت السفارة القطرية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأربعاء، جميع رعاياها إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وأضافت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نظراً للأحداث الأمنية الأخيرة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إثيوبيا.. تهيب سفارة دولة قطر.. جميع المواطنين القطريين في الأراضي الإثيوبية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ومغادرة جمهورية إثيوبيا بأسرع وقت ممكن"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، توجيه ضربات جوية على معسكر، قالت إنه تابع لتدريب عناصر جبهة تحرير تيجراي، فيما اتهم تحقيق أممي مشترك، أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".

وكانت أديس أبابا أعلنت أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ، بعد زحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صوب العاصمة أديس أبابا، حسبما نقلت رويترز عن وسائل إعلام تابعة للدولة.