أعرب المطرب عبادي الجوهر عن سعادته بتكريمه من مهرجان الموسيقى العربية في دورته المقامة حاليا، خاصة وأنه أول فنان سعودي يكرم به، موجها الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإدارة المهرجان على دعوته.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أنه أجرى بروڤات مكثفة خلال الأيام الماضية من أجل حفله، مشيرا إلى أنه سيقدم خلاله مجموعة من أغانيه وعددا من الأعمال التراثية إلى جانب أغنية خاصة يهديها لجمهور مهرجان الموسيقى العربية، والتي تحمل اسم "مصر آيات في كتاب".

وعن أعماله الجديدة، أوضح أنه يحضر لأغنتين سينجل سيتم طرحهما خلال الفترة المقبلة، كما يستعد لحفل في 20 يناير.

ويحيي، اليوم، المطرب عبادي الجوهر حفلا بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك في تمام في الساعة الثامنة مساء على مسرح النافورة.

ويسبق الحفل فاصل غنائي للفنانة مي فاروق والمطربة الشابة سارة سحاب.

وانطلقت، أمس الأول، فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وعدد من نجوم الفن.