الصحة: لا أحد سجل على الموقع ولم يحصل على لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة انتهت من تلقيح نسبة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضد فيروس كورونا، وعدد كبير من طلاب الجامعات والعاملين بمؤسسات وزارة التربية والتعليم.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الوزارة قضت على قوائم الانتظار بمنظومة لقاحات كورونا، معقبًا: «لا أحد سجل على الموقع ولم يحصل على اللقاح».

وأشار إلى أن الوزارة تسير حملات متنقلة وفرق طبية لتلقيح بعض الفئات التي لم تتلقى لقاح كورونا من المستهدفين كأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من الفئات المستهدفة تلقت لقاح كورونا.

وناشد متحدث الصحة، الفئات التي لم تحصل على لقاح كورونا التسجيل على الموقع لتلقي التطعيم، مجيبًا عن عزوف البعض عن الأمر: «في البداية كان هناك تخوف، لكن الأمر لا نراه خلال الفترة الأخيرة بسبب وجود تفهم من المواطنين».

ولفت إلى وجود إقبال أكبر من المواطنين الآن على تلقي لقاح كورونا، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على التواجد داخل كل مكان لمساعدة المواطنين والمقيمين من الأجانب، وإيصال الخدمة للأماكن البعيدة.