الصحة: نستهدف تلقيح 50% من المواطنين ضد كورونا بنهاية العام الجاري

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تصنيع لقاح «سينوفارم» في مصنع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر أحد النقاط التي ناقشها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، مع السفير الصيني بالقاهرة اليوم.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه من المقرر الانتهاء من اختبارات الثبات داخل المصنع خلال وقت قليل لبدء عملية التصنيع، موضحًا أن الأمر يستهدف أن تكون مصر مقرًا حقيقيًا لتصدير اللقاحات إلى إفريقيا.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الجرعات المصنعة من لقاح «سينوفاك» واعتمادها وتوزيعها على المراكز، قائلًا إن الوردية الواحدة بمصنع «فاكسيرا» العجوزة تنتج 300 ألف جرعة لقاح يوميًا.

ولفت متحدث الصحة، إلى أن الوزارة مستمرة في استقبال المواد الخام الخاصة بلقاح «سينوفاك»، متابعًا: «لا نواجه تحديًا في وجود اللقاحات، وما نفعله الآن هو التوسع في إتاحة اللقاحات داخل الأماكن العامة كالمولات ومحطات مترو الأنفاق والكنائس والمساجد».

وذكر أن الوزارة تعمل على الوصول بمنظومة اللقاحات داخل الأماكن التي تضم حجم عمالة ضخم وحتى منازل المواطنين لتحفيزهم على التقدم للحصول على اللقاح، مؤكدًا أن الأمر يساهم في تطعيم ما يتراوح ما بين 40% إلى 50% بنهاية العام الجاري.