محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعيين سكرتير جديد للوحدة المحلية القروية في الزرزمون

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، القرار رقم 9270 لسنة، 2021 بتكليف السيد جابر السيد أحمد، من العاملين برئاسة مركز ومدينة ههيا بالدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف العلوم للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بـ«الزرزمون» بمركز ومدينة ههيا بصفة مؤقتة مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة، 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة ههيا والمتضمن ترشيحات من بعض العاملين لشغل وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالزرزمون.

وكذلك على نتيجة المقابلة الشخصية التي تمت للمرشحين لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظيفة ولحسن سير العمل وانتظامه ولصالح العمل.