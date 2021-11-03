رئيس دفاع النواب: تعديلات المرور تستهدف إيجاد سند تشريعي لترخيص المركبات الخفيفة

قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّ المرور يمثّل مشكلة في كل دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، أنّ التعديلات التي أدخلت على قانون المرور تهدف إلى إيجاد سند تشريعي لترخيص المركبات الخفيفة غير المقننة.

وأوضح أن التعديلات الجديدة خفّضت سن استصدار الرخصة لـ16 سنة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة باعتبارها لا تعيق المرور.

وأشار إلى أنّ الدول المجاورة ودولًا أجنبية تمنح الرخصة لمن هم في عمر 16 سنة، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار لائحة تنفيذية تحدد مواصفات هذه الدراجة واشتراطات التراخيص.

وكشفت تعديلات قانون المرور، التي وافق عليها مجلس النواب، عن إضافة نوع جديد من رخص القيادة تُمنح لـ"الدراجات الآلية الخفيفة"، وهو النوع الوحيد من المركبات الذي اقتصر عليه النزول بسن رخصة قيادته لـ16 عاما.

الدراجات الآلية الخفيفة -كما أسمتها التعديلات- هي المركبات الوحيدة التي ينطبق عليها منح رخصة قيادتها للأطفال في سن 16 عامًا، وقد تركت التعديلات للائحة التنفيذية تنظيم إجراءات منح الرخصة والتحقق من توافر الشروط المطلوبة بشأن هذه الدراجات.