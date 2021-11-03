غياب شيكابالا وعودة أوباما لقائمة الزمالك استعدادا للأهلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا بعد قليل بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد .

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.