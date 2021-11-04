مصدر مغربي: إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإننا لا نريدها ولم نستهدف أي مواطن جزائري

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مغربي قوله إنه "إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها، وإن المملكة لم ولن تستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات".



وفي وقت سابق، اتهمت الجزائر المغرب بقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف قالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا و الصحراء الغربية المتنازع عليها متوعدة أن الأمر "لن يمر دون عقاب".



وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الهجوم المزعوم وقع في الأول من نوفمبر "في غمرة احتفال الشعب الجزائري بالذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة التحرير".



وأضاف أنه استهدف شاحنات جزائرية تجارية أثناء تنقلها بين العاصمة الموريتانية نواكشوط و مدينة ورقلة جنوبي الجزائر، دون أن يحدد الموقع الدقيق الذي وقع فيه القصف.



لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن أكرم خريف رئيس الموقع المتخصص "مينا ديفينس" قوله إن "سائقي شاحنات جزائريين قتلوا في منطقة بير لحلو بالصحراء الغربية".



وبينما أشار البيان إلى اتخاذ السلطات الجزائرية تدابير للتحقيق فيما جرى وكشف ملابساته، أكد وجود عناصر تشير إلى ضلوع الجيش المغربي باستخدام "سلاح متطور".