الكنيست يبدأ التصويت على الميزانية اليوم في خطوة حاسمة للحكومة الإسرائيلية

بدأ الكنيست الإسرائيلي التصويت على ميزانية جديدة مساء اليوم الأربعاء في جلسة مطولة، وهي خطوة حاسمة بالنسبة للائتلاف الحاكم للاستمرار في الحكم بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.



ومن غير الواضح كم من الوقت سيستغرق التصويت. وقال المتحدث باسم البرلمان ميكي ليفي إن العملية قد تنتهي الخميس أو قد تستغرق حتى الأحد.



وإذا لم يتم إقرار الموازنة بحلول 14 تشرين ثان/نوفمبر، يتم حل البرلمان تلقائيا، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة بعد 90 يوما.



وأدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليمين الدستورية في حزيران/يونيو، منهية بذلك فترة طويلة من عدم اليقين السياسي، بعد إجراء أربعة انتخابات على مدى عامين.



ومع ذلك، فإن الائتلاف الذي يضم ثمانية أحزاب، والذي يغطي طيفا سياسيا واسعا ويضم حزبا عربيا للمرة الأولى، لا يتمتع إلا بأغلبية ضئيلة في البرلمان.



وفي العام الماضي، فشلت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الاتفاق على موزانة وتم حل الكنيست قبل نهاية العام بقليل. ثم تمت الدعوة إلى إجراء انتخابات في آذار/مارس، تمخضت عن الحكومة الحالية.



ودعا بينيت شركاء التحالف المنقسمين إلى التكاتف حتى لا يعرضوا أغلبيتهم في الكنيست للخطر.



وعلى سبيل المثال، انتقد حزب القائمة العربية الموحدة شركاءه مرارا لعدم وفائهم بالوعود الاجتماعية والاقتصادية التي تم تقديمها لفلسطينيي الداخل.



واشتدت الخلافات مؤخرا بين اليمين واليسار في الائتلاف.